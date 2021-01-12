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12.01.2021 - 15:07 |

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

Survivor 2021 Gönüllüler takımında mücadele eden Aleyna Kalaycıoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da gerçekleştirilen ilk konseyin ardından Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker'in ardından gönüllüler takımı kadrosunda yer alan kadınlar tarafından yapılan tartışma esnasına Aleyna, Ayşe'ye kendini çok ön planda tutuyorsun çıkışında bulunmuştur. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
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Survivor 2021 yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Survivor'da bu yıl Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan isimlerden biri de Aleyna Kalaycıoğlu olarak dikkat çekiyor. Survivor 2021'de gerçekleştirilen ilk konseyin ardından Gönüllüler takımından bir isim Ünlüler takımına gönderilmişti. Ünlüler takımına gönderilen ismin İlayda Şeker olmasının ardından Survivor Gönüllüler takımı kadın yarışmacıları arasında tartışma yaşandı. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN SPOR HAYATI

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

SURVİVOR 2021’E KATILMA SÜRECİ

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor “Survivor’a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.”

Magazin Haberleri Bülteni (12 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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