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HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki, Nasrettin Hoca'nın tarzını kendine benzetti
10.02.2021 - 09:21 |

Aleyna Tilki, Nasrettin Hoca'nın tarzını kendine benzetti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Aleyna Tilki, bir kez daha kafa karıştıran bir tweeti ile magazin gündemine geldi.

Aleyna Tilki, Nasrettin Hoca'nın tarzını kendine benzetti
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Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra 'İşte Bu Benim Masalım' dizisi ile oyuncu olarak da sevenlerinin karşısına çıkan ve geçtiğimiz gün sette yaşadığı kas spazmı ile korkutan Aleyna Tilki, bu kez Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Aleyna Tilki, Nasrettin Hocanın tarzını kendine benzetti

20 yaşındaki popçu, sosyal medya hesabından, "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın" şeklinde tweet attı. Paylaşımın ardından takipçilerinden, "Bu cümlenin neresinden bakarsan bak hiçbir anlamı yok" şeklinde yorumlar geldi.

"CANIM NASRETTİN HOCAM"
Gelen yorumlar üzerine Tilki, "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" diyerek bir paylaşım daha yaptı.

Aleyna Tilki, Nasrettin Hocanın tarzını kendine benzetti

"ÇÜNKÜ SEN DE BİR KONYALISIN"
Tilki'nin bu paylaşımına takipçilerden, "Yapma Aleyna, koskoca göl hiç maya tutar mı?", "Şu an gülüyorum ve düşünüyorum; 'bu neyin kafası?' diye", "Çünkü sen de bir Konyalısın", "Nasrettin Tilki" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.

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