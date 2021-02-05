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SEÇKİN ŞENVARDAR
• 05 Şubat 2021 - 08:22 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki: Yıkılmadım, ayaktayım!

Başrolünde yer aldığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinin setinde kas spazmı geçiren Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı’nda bir klinikte soluğu aldı. İşte genç şarkıcının sağlık durumu...

SEÇKİN ŞENVARDAR
• 05 Şubat 2021 - 08:22 • Son Güncelleme:
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'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaştığı dizi ile oyunculuğa da adım atan Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Instagram hesabından ‘doktora gidiyorum’ mesajını paylaşınca endişe yaratmıştı.

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Takipçilerinden gelen mesajların üzerine açıklama yapan 20 yaşıdnaki şarkıcı, "Sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok çok daha iyi olacağım. Beni merak etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

3İKİ BÜKLÜM YÜRÜDÜ

İKİ BÜKLÜM YÜRÜDÜ!

Tetkik yaptırmak için Nişantaşı'nda bir kliniğe gelen ve şoförünün yardımıyla otomobilinden inip yürüyen Aleyna Tilki'nin, iki büklüm hali ve adım atarken zorlanması dikkatlerden kaçmadı.

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“Çok ayakta kalamıyorum” diyen ünlü şarkıcı, “İki tane kan tahlili yaptırmam lazım, tüm vücudum kasıldı. Kan değerlerimde de bir şey var, sadece kaslarda değil. Buradan fizik tedaviye gideceğim, yaşlı gibi kambur yürüyorum” şeklinde konuştu.

5SETTE 12 SAAT ÇALIŞIYORUM

"SETTE 12 SAAT ÇALIŞIYORUM"

Çok çalıştığını ancak bu durumun hırs değil, çalışma aşkıyla alakalı olduğunu ifade eden Aleyna, “Yıkılmadım, ayaktayım. Sette aktif 12 saat çalışıp bir de stüdyoya gidip orada çalışıyorum. Bu hafta İngilizce klibimi çekeceğim. Onun için de uğraşıyorum ama bu hırs değil, çalışma aşkı” sözlerini kullandı.

6TARKAN YA DA AJDA PEKKAN OYNARSA DÜŞÜNÜRÜM

"TARKAN YA DA AJDA PEKKAN OYNARSA DÜŞÜNÜRÜM"

Aleyna Tilki'nin, bir parfüm firmasından kendisine gelen reklam teklifini Megastar Tarkan ve usta sanatçı Ajda Pekkan'dan örnek vererek reddettiği iddia edilmişti.

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20 yaşındaki şarkıcının, "Eğer bir gün Tarkan ya da Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bu konuyu o zaman düşünebilirim" yanıtını verdiği ileri sürülmüştü.

8OYUNCULUK BENİ YOLA GETİRDİ

"OYUNCULUK BENİ YOLA GETİRDİ"

Geçtiğimiz günlerde İstinyePark AVM'de bulunan bir mağaza çıkışı objektiflere yansıyan Tilki, “Oyunculuk beni baya yola getirdi” açıklamasıyla şaşırtmıştı.

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Oyunculuk ve set çalışmasının çok zor olduğunu belirten Aleyna, "O kadar çok setteyiz ki sadece uyumaya zaman buluyorum. Bence oyunculuk ve sette çalışmak dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Bütün set çalışanlarına saygılar, hürmetler oyunculuk beni baya yola getirdi" demişti.

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HABER: SEÇKİN ŞENVARDAR / MİLLİYET

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