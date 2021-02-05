SEÇKİN ŞENVARDAR
• 05 Şubat 2021 - 08:22 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki: Yıkılmadım, ayaktayım!
Başrolünde yer aldığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinin setinde kas spazmı geçiren Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı’nda bir klinikte soluğu aldı. İşte genç şarkıcının sağlık durumu...
SEÇKİN ŞENVARDAR
• 05 Şubat 2021 - 08:22 • Son Güncelleme:
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'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaştığı dizi ile oyunculuğa da adım atan Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Instagram hesabından ‘doktora gidiyorum’ mesajını paylaşınca endişe yaratmıştı.
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Takipçilerinden gelen mesajların üzerine açıklama yapan 20 yaşıdnaki şarkıcı, "Sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok çok daha iyi olacağım. Beni merak etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.
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"SETTE 12 SAAT ÇALIŞIYORUM"
Çok çalıştığını ancak bu durumun hırs değil, çalışma aşkıyla alakalı olduğunu ifade eden Aleyna, “Yıkılmadım, ayaktayım. Sette aktif 12 saat çalışıp bir de stüdyoya gidip orada çalışıyorum. Bu hafta İngilizce klibimi çekeceğim. Onun için de uğraşıyorum ama bu hırs değil, çalışma aşkı” sözlerini kullandı.
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