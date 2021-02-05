Aleyna Tilki: Yıkılmadım, ayaktayım!

Takipçilerinden gelen mesajların üzerine açıklama yapan 20 yaşıdnaki şarkıcı, "Sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok çok daha iyi olacağım. Beni merak etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.