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HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki: Sürprizim var, ama açıklayamam
09.03.2020 - 14:51 |

Aleyna Tilki: Sürprizim var, ama açıklayamam

Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Aleyna Tilki: Sürprizim var, ama açıklayamam

Pazar gününü kendisine ayıran Aleyna Tilki, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sevenlerine müjdeli haber veren şarkıcı, yaklaşık bir ay içinde bitecek yeni proje hazırlığında olduğunu söyledi.

Tilki, "Çok farklı bir proje hazırlıyoruz. Şöyle bir ipucu vereyim; albüm değil. Çok güzel bir sürprizim olacak ama şu anda söylemem" açıklamasında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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