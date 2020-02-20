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20.02.2020 - 07:53 | | MİLLİYET / EMRAH AKÇAAY

Aleyna Tilki: Üzerine alınan zaten ünlü değildir

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam kardeşi Ayça ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi...

Aleyna Tilki: Üzerine alınan zaten ünlü değildir

Mağazaları tek tek dolaşan şarkıcı, "Çok çalışıyorum. Kendimi alışveriş yaparak ödüllendiriyorum" dedi. Son günlerde yaptığı söylemlerle gündemden düşmeyen Tilki, en son "Benim klibimde kullandığım ayı bile, birçok ünlüden daha ünlü" diyerek, meslektaşlarını kızdırmıştı. Ayı polemiğine son noktayı koyan şarkıcı, "Söylediğim sözleri üzerine alınan varsa, zaten ünlü değildir. Başka da bir şey söylemiyorum" diyerek, yeni bir tartışma konusu çıkardı. Adı Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışan şarkıcı, özel hayatıyla ilgili sorular yanıtlamadı. 

 

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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