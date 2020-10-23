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23.10.2020 - 17:36 |

Aleyna Tilki yıllar önce Taksim'de şarkı söylemiş

Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği anlar ortaya çıktı.

Aleyna Tilki yıllar önce Taksim'de şarkı söylemiş
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Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Aleyna Tilki'nin ünlü olmadan önce şarkı söylediği görüntüler yayınlandı.

İstiklal Caddesi'nde kalabalık karşısında 'Gesi Bağları' türküsünü söyleyen Tilki'nin o anları, sosyal medyada gündem oldu.

Aleyna Tilki yıllar önce Taksimde şarkı söylemiş

Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
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Cadde Yazarları

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