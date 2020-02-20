Aleyna Tilki'den Atakan paylaşımı: Bu çocuğu çok iyi anlıyorum!

İki gündür gündemde olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar, şarkıcı Aleyna Tilki'nin dikkatini çekmeyi başardı. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen ağır kitaplar okuyan ve eğitim hayatı konusunda yorumlar yapan Atakan'ı fark eden Aleyna, hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve şöyle dedi:

“Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan”