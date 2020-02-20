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HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki'den Atakan paylaşımı: Bu çocuğu çok iyi anlıyorum!
20.02.2020 - 15:34 |

Aleyna Tilki'den Atakan paylaşımı: Bu çocuğu çok iyi anlıyorum!

Genç yaşta şöhretle tanışan Aleyna Tilki, henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve okul talebiyle gündeme gelen Atakan hakkında paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki'den Atakan paylaşımı: Bu çocuğu çok iyi anlıyorum!

İki gündür gündemde olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar, şarkıcı Aleyna Tilki'nin dikkatini çekmeyi başardı. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen ağır kitaplar okuyan ve eğitim hayatı konusunda yorumlar yapan Atakan'ı fark eden Aleyna, hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve şöyle dedi:

“Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan”

Aleyna Tilkiden Atakan paylaşımı: Bu çocuğu çok iyi anlıyorum

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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