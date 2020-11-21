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21.11.2020 - 16:00 |

Aleyna Tilki’nin balmumu figürü karantinada

Aleyna Tilki’nin Twitter hesabından Covid-19 testi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, dünyaca ünlü yıldızlara ev sahipliği yapan Grand Pera Madame Tussauds İstanbul’daki figürü de karantinaya alındı.

Aleyna Tilki’nin balmumu figürü karantinada
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Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı koronavirüs testlerinden birinin pozitif, diğerinin negatif çıktığını açıklamıştı. Taksim Grand Pera’da bulunan Madame Tussauds müzesi, bunun üzerine esprili bir paylaşımda bulunarak, şarkıcının figürünün temsili olarak karantinaya alındığını duyurdu.

Tilki’nin figürünün karantinaya alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Twitter hesabından koronavirüs testinin bir pozitif, bir negatif çıktığını açıklayan Aleyna Tilki’ye Madame Tussauds İstanbul olarak geçmiş olsun diyoruz.”

Madam Tussauds Berlin’de de, Covid-19 önlemlerine dikkat çekmek için daha önce dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Donald Trump figürleri benzer şekilde karantinaya alınmıştı.

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