MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Algı Eke'den yasak aşk itirafı!
20.01.2021 - 17:23 |

Algı Eke'den yasak aşk itirafı!

Ünlü oyuncu Algı Eke, Zeynep Ocak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna "Evet yaşadım" diyerek magazin gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun kiminle aşk yaşadığı merak konusu olurken, sorusunun devamında yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu.

Algı Eke'den yasak aşk itirafı!
ABONE OL

Kendisi gibi oyuncu İnan Ulaş Torun ile 2017 haziran ayında evlenen Algı Eke, geçtiğimiz yıl boşandı. Resmi boşanma sonrası ilişkilerine ikinci bir şans vermeye karar veren çift, ilişkiyi sürdürememiş ve tamamen bağlarını kopardı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Algı Eke, geçtiğimiz günlerde Zeynep Ocak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Eke, programda herkesi şaşırtan itiraflara imza attı.

Algı Ekeden yasak aşk itirafı

FLAŞ YASAK AŞK İTİRAFI!
Algı Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna, "Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım.

Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok. Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey. Şimdi öyle bir durum başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim. Artık o konularda kendimi eğittim. Sancılı ilişki istemiyorum. Aşk girince benim aklım uçuyor. Hele 3-6 ay arası kayıp. Mantığım bitiyor, devreden çıkıyor. Ama inşallah artık öyle olmaz." dedi. Güzel oyuncunun bu itirafı magazin gündemine damga vurdu.

Algı Ekeden yasak aşk itirafı

    Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberleri - Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

    Son dakika haberleri - Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

    Son dakika - Kayserispor, Ramazan Civelek'i kadrosuna kattı

    Son dakika - Kayserispor, Ramazan Civelek'i kadrosuna kattı

    Eczacıbaşı Vitra: 3 - Sarıyer Belediyespor: 2

    Eczacıbaşı Vitra: 3 - Sarıyer Belediyespor: 2

    HSG hangi durumlarda çekilir, neden önemlidir?

    HSG hangi durumlarda çekilir, neden önemlidir?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet