Ali Biçim: Filmimiz vizyona giriyor

Spordan sonra alışverişe çıktığını söyleyen Biçim, "Geçtiğimiz gün Elazığ'a gittik orada bir video çektik. Şimdi İstanbul'da yeni videolara hız vermeye başladık.

Onun dışında da bu ayın sonlarına doğru yeni sinema filmimiz vizyona giriyor. Aslında yeni dediğime de bakmayın geçen yıl çektiğimiz bir film bu" açıklamasında bulundu.