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HaberlerMagazin Haberleri Ali Biçim: Filmimiz vizyona giriyor
15.03.2020 - 17:30 |

Ali Biçim: Filmimiz vizyona giriyor

Sosyal medyada arkadaşı Can Tomay ile birlikte çektiği videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ali Biçim, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi''nde görüntülendi.

Ali Biçim: Filmimiz vizyona giriyor

Spordan sonra alışverişe çıktığını söyleyen Biçim, "Geçtiğimiz gün Elazığ'a gittik orada bir video çektik. Şimdi İstanbul'da yeni videolara hız vermeye başladık.

Onun dışında da bu ayın sonlarına doğru yeni sinema filmimiz vizyona giriyor. Aslında yeni dediğime de bakmayın geçen yıl çektiğimiz bir film bu" açıklamasında bulundu.

15 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni15 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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