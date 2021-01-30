Ali Sunal kimdir, kaç yaşında, evli mi? Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal biyografisi...

Ali Sunal kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türk Sinemasının Türkiye'yi güldüren adamı olarak bilinen Kemal Sunal'uın oğlu olan Ali Sunal bu akşam ekrana gelecek olan İbo Show'a konuk olacak. İbrahim Tatlıses ile babası arasında geçen bir diyaloğu anlatacak olan Ali Sunal'ın bu anları dile getirdiği dakikalarda stüdyoda duygusal anlar yaşanacak. Babasına olan düşkünlüğü ile bilinen ve babasının adının geçtiği anlarda duygusallaşan Ali Sunal, Güldür Güldür Show porgramı ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. İşte Ali Sunal hakkında merak edilenler...

ALİ SUNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? ALİ SUNAL BİYOGRAFİSİ

Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Gül Sunal, Babası Kemal Sunal'dır. Aslen Malatya'lıdır. Kız kardeşi Ezo Sunal'da tiyatrocudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı ve 1999 yılında mezun oldu.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.

Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Çağlar Çorumlu, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema)

1997 - Şaban ile Şirin (Dizi)

1999 - Propaganda (Sinema)

2000 - Fosforlu Cevriye (Dizi)

2002 - 2003 - En Son Babalar Duyar (Dizi)

2003 - Okul (Sinema)

2004 - Sayın Bakanım(Dizi)

2005 - Kanlı Düğün (Dizi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Sinema)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Konuk oyuncu) (Sinema)

2007 - Komedi Dükkanı (Konuk oyuncu) (Dizi)

2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek (Dizi)

2008 - Sana Mecburum (Dizi)

2008 - Sıfır Noktası (Televizyon filmi)

2010 - Yaprak Dökümü (Dizi)

2011 - 5'er Beşer (Dizi)

2011 - Banka (Sinema)

2011 - Huzurum Kalmadı (Dizi)

2012 - İnsanlar Alemi (Dizi)

2013 - Güldür Güldür (Dizi)

2013 - Güzel Çirkin (Dizi)

2014 - Yusuf Yusuf (sinema filmi)