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21.02.2021 - 13:36 |

Alina Boz, Bozcaada'dan arsa aldı

Şimdilerde 'Maraşlı' dizisinde boy gösteren oyuncu Alina Boz, kazandığı parayı birçok meslektaşı gibi gayrimenkule yatırım yaparak değerlendiriyor.

Alina Boz, Bozcaada'dan arsa aldı
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; kazancını gayrimenkule yatırarak değerlendiren Alina Boz, son olarak Bozcaada'dan arsa satın aldı.

Salgın nedeniyle ünlü isimlerin gözdesi haline gelen adada iki farklı yerden arsa alan Boz, buralara taş ev yaptırmayı planlıyor. Şehir hayatından bunaldığında adaya kaçmak isteyen Alina, orada organik tarımla ilgilenmek istiyor.

ALİNA'DAN BURAK'A ESPRİLİ KUTLAMA

Alina Boz, Bozcaadadan arsa aldı

Öte yandan Alina Boz, geçtiğimiz günlerde de 'Maraşlı' dizisindeki partneri Burak Deniz'in doğum gününü kutlamıştı. Boz, paylaşımına, "Özür dileyerek ve çok gülerek" notunu düşmüştü.

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'KAPIDAN KOVDU' İDDİASI!

Ayrıca Burak Deniz'in, dizideki partneri Alina Boz ile samimi pozları nedeniyle sevgililerin arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edilmişti. Dahası Didem Soydan’ın, Nişantaşı'ndaki evine gelen Burak Deniz'i kapıdan kovduğu, sesten rahatsız olana komşuların da polis çağırdığı ileri sürülmüştü.

Didem Soydan, "Mesleği 17 yıldır modellik olan biri çekim mi kıskanır?" diyerek, kavga ve ayrılık dedikodularını yalanlamıştı.

21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde Yazarları

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