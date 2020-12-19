Alina Boz ile Leyla Tanlar davayı kazandı

Hürriyet'in haberine göre; üç yıl önce dava açan oyunculardan Alina Boz, 15 bölümlük ücretini alamadığını belirterek toplamda 150 bin lira oyunculuk ücreti ile 10 bin lira manevi tazminat talep etti. Leyla Tanlar da diziden 3 bölümlük oyunculuk ücretini alamadığını, 30 bin lira alacak ve 6 bin lira tazminat davası açtı.

Mahkeme, 144 bin 900 liralık maddi tazminatın 3 yıllık faiziyle Endemol Medya’dan alınıp Alina Boz’a verilmesine hükmetti.

Leyla Tanlar’ın da 3 bölümlük alacak davasını kabul eden mahkeme, 30 bin lira telif ücreti ile 6 bin liralık tazminatın faiziyle Endemol Medya’dan tahsiline karar verdi.