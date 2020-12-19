MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Alina Boz ile Leyla Tanlar davayı kazandı
19.12.2020 - 08:33 |

Alina Boz ile Leyla Tanlar davayı kazandı

Rol aldıkları 'Paramparça' adlı dizideki oyunculuk ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle Endemol Medya şirketine dava açan Alina Boz ile Leyla Tanlar, davayı kazandı.

Alina Boz ile Leyla Tanlar davayı kazandı
ABONE OL

Hürriyet'in haberine göre; üç yıl önce dava açan oyunculardan Alina Boz, 15 bölümlük ücretini alamadığını belirterek toplamda 150 bin lira oyunculuk ücreti ile 10 bin lira manevi tazminat talep etti. Leyla Tanlar da diziden 3 bölümlük oyunculuk ücretini alamadığını, 30 bin lira alacak ve 6 bin lira tazminat davası açtı.

Mahkeme, 144 bin 900 liralık maddi tazminatın 3 yıllık faiziyle Endemol Medya’dan alınıp Alina Boz’a verilmesine hükmetti.

Leyla Tanlar’ın da 3 bölümlük alacak davasını kabul eden mahkeme, 30 bin lira telif ücreti ile 6 bin liralık tazminatın faiziyle Endemol Medya’dan tahsiline karar verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Editör'ün seçtikleri

Editör'ün seçtikleri

Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

Beş farklı Yıldız...

Beş farklı Yıldız...

Örnek davranış

Örnek davranış

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet