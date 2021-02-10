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10.02.2021 - 12:00 |

Alişan duyurdu: Akalın'ın evinde koronavirüs şoku

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan Alişan ile program sunmaya başlayan Demet Akalın, 10 Şubat Salı günkü canlı yayında yer almadı. Bu durum izleyenlerin dikkatini çekerken; Alişan partneri hakkında açıklama yaptı.

Alişan duyurdu: Akalın'ın evinde koronavirüs şoku
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Yıllar sonra barıştığı Alişan ile program sunan Demet Akalın, bugün stüdyoda yer almadı. Konuyla ilgili açıklama ise Akalın'ın partneri Alişan'dan geldi.

Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurdu.

Ünlü şarkıcı, açıklamasında “Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif" dedi.

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Alişan duyurdu: Akalının evinde koronavirüs şoku

OKAN KURT KİMDİR?

Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin çocuğu olan Kurt’un kendisinden bir yaş büyük olan abisi ve kız kardeşi var. Bahçeşehir Üniversitesi’nde mimarlık okurken inşaat sektörüne yöneldi. Beş yıl Amerika'da eğitim gördükten sonra 2 yıl da İtalya'da yaşadı. 2012 yılında kendisinden eski manken ve şarkıcı Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

Ticaretle uğraşan Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın klibinde oynamasıyla uzun süre gündeme geldi. "Şerefime Namusuma" klibindeki performansıyla adından söz ettiren Okan Kurt, komedyen Şahan Gökbakar'ın "Osman Pazarlama" filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

Son dönemde Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Bu olay sonrasında Demet Akalın evliliğini bitirme kararı aldı.

11 Eylül 2018 tarihinde boşanan ikili, kısa süre sonra yeniden aynı evde yaşamaya başladı.

Alişan duyurdu: Akalının evinde koronavirüs şoku

DEMET AKALIN  İLE ESRA BALAMİR'İN ARASI MI AÇILDI?

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın'ın, yakın dostu Esra Balamir ile arasının açıldığı haberleri ile gündeme geldi. İkilinin birbirlerini silmesi ve sonrasında yaptığı paylaşımlar olay oldu.

Akalın, sosyal medya hesabından 'İyisin diye merak etmedi. Instagram'dan dizi izlediğini gördüm. Gelmiş geçmiş en gerizekalı DM. İnsanoğlu hep bana hep bana, doymak yok! ' paylaşımını yaptı.

Ünlü şarkıcının ardından Esra Balamir de "Genelde gözümüzde büyüttüğümüz insanların tanıdıkça içinden matruşka bebekler gibi daha küçük insanlar çıkıyor" şeklinde bir gönderi yayınladı.

    Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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