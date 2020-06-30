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30.06.2020 - 07:00 |

Alışveriş tutkunları

Normalleşme süreciyle birlikte AVM’lerdeki hareketlilik de tüm hızıyla sürüyor. Uzun bir aranın ardından gerekli önlemlerin alındığı mağazalarda, cemiyet hayatının önde gelen isimleri tatil öncesi alışveriş yapma imkanı buldu.

Alışveriş tutkunları
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Arkadaş buluşması

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Elif İnci Aras, arkadaşı Elif Yazıcı Girgin’le görüntülendi. Beraber alışveriş yapan ikili, daha sonra bir mekanda yorgunluk kahvesi içti.

‘Durun, maskemi takayım!’

Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, tek başına objektiflere takıldı. Reçber, aracından iner inmez fotoğraflarını çeken muhabirlere, “Durun, bir maskemi takayım” diyerek, takıldı.

Toplantı zamanı

Basketbol antrenörü Ergin Ataman, iş yemeği için bir AVM’deydi. Muhabirlere selam veren Ergin Bey, ‘’İş toplantısı için geldim, kolay gelsin’’ dedi.

Uyumlu çift

Cemiyet hayatının sevilen çiftlerinden Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, öğle saatlerinde alışveriş turunda görüntülendi. Daha sonra bir mekanda yemek molası veren ikili, spor kıyafetleriyle dikkat çekti.

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