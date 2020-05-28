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28.05.2020 - 12:41 |

Almula Merter: Çok özlendi o günler

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Almula Merter, yıllar önce TRT Ankara Stüdyoları'nda çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Almula Merter: Çok özlendi o günler
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Almula Merter fotoğrafın altına, "Çok özlendi o günler... Yaptıgımız her şey kaliteliydi... Seslendirmelerimiz dünyada örnekti kalitesiyle... Konuşulan Türkçe şahaneydi...Kadromuz; Simge Selçuk, Tülin Tümtürk, Tolga Gariboğlu, Banu Kuday,Ufuk Bigay, Cüneyt Cakova, Toprak Sergen, Yekta Kopan, Mehmet Cepi, Arzu Balkan, Erkan Öveç... Büyük bir ihtimalle yönetmenimiz Sungun Babacan veya Güven Sulukioğlu" notunu düştü.

Almula Merter: Çok özlendi o günler

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Cadde Yazarları

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