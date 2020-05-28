Almula Merter: Çok özlendi o günler

Almula Merter fotoğrafın altına, "Çok özlendi o günler... Yaptıgımız her şey kaliteliydi... Seslendirmelerimiz dünyada örnekti kalitesiyle... Konuşulan Türkçe şahaneydi...Kadromuz; Simge Selçuk, Tülin Tümtürk, Tolga Gariboğlu, Banu Kuday,Ufuk Bigay, Cüneyt Cakova, Toprak Sergen, Yekta Kopan, Mehmet Cepi, Arzu Balkan, Erkan Öveç... Büyük bir ihtimalle yönetmenimiz Sungun Babacan veya Güven Sulukioğlu" notunu düştü.