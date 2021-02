Alp Kırşan bu akşam Çılgın Sayısal Loto çekilişini canlı yayında sunacak. STAR TV'de ekrana gelecek olan çekiliş, izleyenleri meraklandıracak. Alp Kırşan'ın hayaına dair bilgiler gündeme gelecek. Peki Alp Kırşan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Alp Kırşan'ın eşi kim, kaç çocuğu var? İşte Alp Kırşan hakkında merak edilenler...



ALP KIRŞAN KİMDİR?



3 Kasım 1979'da İzmir'de doğan Alp Kırşan, dizi ve sinema oyuncusu, manken.



Alp Kırşan liseyi doğduğu yer olan İzmir'de okumuştur. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. Lise mezunluğundan sonra üniversite mezunu olarak Manisa-Celal Bayar Üniversitesi Spor ve Sanat Akademisi mezunudur. 2000'de Best Model of Turkey yarışmasında birinci ve Best Model of the World yarışmasında ise üçüncü oldu. İlk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak, Özlem Yıldız'ın partneri olarak kamera karşısına geçti. 2007'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda Oyunun Oyunu oyunuyla profesyonel oldu. Ayrıca 2011'de yayınlanan Yok Böyle Dans adlı yarışmada yarıştı. Irmak Ünal, oyuncu Damla Debre ve Buzda Dans yarışmasındaki partneri Julia Novikov'la ilişkiler yaşadı. 2012'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de mücadele etse de yarışmadan elendi. Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yaptı.



ALP KIRŞAN'IN EŞİ KİM?



Alp Kırşan, Zeynep Dörtkardeşler ile evli.



ALP KIRŞAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?



Alp Kırşan'ın iki erkek çocuğu var.



ALP KIRŞAN FİLMLERİ



2006 Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu

2007 Çılgın Dersane

2008 Çılgın Dersane Kampta

Kadri'nin Götürdüğü Yere Git

Avanak Kuzenler



ALP KIRŞAN DİZİLERİ



1999 3. sezon Deli Yürek

2002 Pembe Patikler

2003 Kampüsistan

2005 Cennet Mahallesi

2005 Çat Kapı

2006 Ümit Milli Buzda Dans Kendisi Yarışmacı

2007 Üç Tatlı Cadı

2008 Hayat Güzeldir

2009 Sıkı dostlar

2011 Akasya Durağı

2011 Yok Böyle Dans

2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Kendisi Yarışmacı

2012-2016 Yetenek Sizsiniz Türkiye Kendisi Sunucu

2013-2014 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Kendisi Sunucu

2014 Kaçak Gelinler Alper Konuk Oyuncu

2015 Survivor All Star Kendisi Sunucu

2015-2017 1 Alp 3 Çocuk Kendisi Sunucu

2016 Survivor 2016 Kendisi Sunucu

2017 Survivor 2017 Kendisi Sunucu

2018 Survivor 2018 Kendisi Sunucu

2019- Kapanmadan Kazan Kendisi Sunucu