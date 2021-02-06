Alp Kırşan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Alp Kırşan'ın eşi kim, kaç çocuğu var?
Televizyonun sevilen isimlerinden biri olan Alp Kırşan uzun zaman sonra Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile ekrana geliyor. İzleyiciler ise Alp Kırşan hakkında arayışa geçiyor.Alp Kırşan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Alp Kırşan'ın eşi kim, kaç çocuğu var? soruları bir anda yoğun ilgi görüyor. İşte Alp Kırşan'ın biyografisi haberimizde...
Alp Kırşan bu akşam Çılgın Sayısal Loto çekilişini canlı yayında sunacak. STAR TV'de ekrana gelecek olan çekiliş, izleyenleri meraklandıracak. Alp Kırşan'ın hayaına dair bilgiler gündeme gelecek. Peki Alp Kırşan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Alp Kırşan'ın eşi kim, kaç çocuğu var? İşte Alp Kırşan hakkında merak edilenler...
ALP KIRŞAN KİMDİR?
3 Kasım 1979'da İzmir'de doğan Alp Kırşan, dizi ve sinema oyuncusu, manken.
Alp Kırşan liseyi doğduğu yer olan İzmir'de okumuştur. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. Lise mezunluğundan sonra üniversite mezunu olarak Manisa-Celal Bayar Üniversitesi Spor ve Sanat Akademisi mezunudur. 2000'de Best Model of Turkey yarışmasında birinci ve Best Model of the World yarışmasında ise üçüncü oldu. İlk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak, Özlem Yıldız'ın partneri olarak kamera karşısına geçti. 2007'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda Oyunun Oyunu oyunuyla profesyonel oldu. Ayrıca 2011'de yayınlanan Yok Böyle Dans adlı yarışmada yarıştı. Irmak Ünal, oyuncu Damla Debre ve Buzda Dans yarışmasındaki partneri Julia Novikov'la ilişkiler yaşadı. 2012'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de mücadele etse de yarışmadan elendi. Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yaptı.
ALP KIRŞAN'IN EŞİ KİM?
Alp Kırşan, Zeynep Dörtkardeşler ile evli.
ALP KIRŞAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Alp Kırşan'ın iki erkek çocuğu var.
ALP KIRŞAN FİLMLERİ
2006 Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu
2007 Çılgın Dersane
2008 Çılgın Dersane Kampta
Kadri'nin Götürdüğü Yere Git
Avanak Kuzenler
ALP KIRŞAN DİZİLERİ
1999 3. sezon Deli Yürek
2002 Pembe Patikler
2003 Kampüsistan
2005 Cennet Mahallesi
2005 Çat Kapı
2006 Ümit Milli Buzda Dans Kendisi Yarışmacı
2007 Üç Tatlı Cadı
2008 Hayat Güzeldir
2009 Sıkı dostlar
2011 Akasya Durağı
2011 Yok Böyle Dans
2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Kendisi Yarışmacı
2012-2016 Yetenek Sizsiniz Türkiye Kendisi Sunucu
2013-2014 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Kendisi Sunucu
2014 Kaçak Gelinler Alper Konuk Oyuncu
2015 Survivor All Star Kendisi Sunucu
2015-2017 1 Alp 3 Çocuk Kendisi Sunucu
2016 Survivor 2016 Kendisi Sunucu
2017 Survivor 2017 Kendisi Sunucu
2018 Survivor 2018 Kendisi Sunucu
2019- Kapanmadan Kazan Kendisi Sunucu