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07.05.2020 - 07:00 |

Altın Güvercin’e revize takvim

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 2020’nin yeni tarihleri belirlendi.

Altın Güvercin’e revize takvim
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Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 2020’nin yeni tarihleri belirlendi. Genel koordinatör Ali Rıza Türker, “24-27 Haziran arasında besteciler, eserlerini www.altinguvercin.com’a gönderecek. 29-30 Haziran’da seçilecek 10 finalist, 1 Temmuz’da duyurulacak. 21 Eylül haftasında gerçekleşecek yarışmada birinciye ‘Altın Güvercin Ödülü’ ve 50 bin TL, ikinciye ‘Gümüş Güvercin’ ile 30 bin TL ve üçüncüye ‘Bronz Güvercin’ ile 20 bin TL verilecek” dedi.

Aleyna Tilki'nin 'İlk eşek arkadaşım' paylaşımı20 yaş ve altındakilere sokağa çıkma yasağı geldikten sonra uzun süredir evinden çıkamayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı eşek paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
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