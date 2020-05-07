Altın Güvercin’e revize takvim

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 2020’nin yeni tarihleri belirlendi. Genel koordinatör Ali Rıza Türker, “24-27 Haziran arasında besteciler, eserlerini www.altinguvercin.com’a gönderecek. 29-30 Haziran’da seçilecek 10 finalist, 1 Temmuz’da duyurulacak. 21 Eylül haftasında gerçekleşecek yarışmada birinciye ‘Altın Güvercin Ödülü’ ve 50 bin TL, ikinciye ‘Gümüş Güvercin’ ile 30 bin TL ve üçüncüye ‘Bronz Güvercin’ ile 20 bin TL verilecek” dedi.