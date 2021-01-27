27.01.2021 - 07:00 |
Altunbaş’ın fuar heyecanı
‘Yeniden Karma’, ‘Sanatta İz Düşüm Karma’, ‘Hakikat Karma’ ve ‘El Ele Karma’ gibi birçok sergide çalışmalarını sergileyen ressam Şerife Altunbaş, yeni eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için gün sayıyor.
19-23 Mayıs tarihleri arasında İAAF Sanat ve Antika Fuar’ına katılacak ressam, üç aydır harıl harıl çalışıyor. 25 yeni eserini sunacak Altunbaş, sulu boya, kara kalem çizimlerinin yanı sıra yağlı boya eserlerinde de geleneksel Türk Osmanlı ve Ermeni motiflerinden etkilendiğini söyledi.