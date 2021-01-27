Altunbaş’ın fuar heyecanı

19-23 Mayıs tarihleri arasında İAAF Sanat ve Antika Fuar’ına katılacak ressam, üç aydır harıl harıl çalışıyor. 25 yeni eserini sunacak Altunbaş, sulu boya, kara kalem çizimlerinin yanı sıra yağlı boya eserlerinde de geleneksel Türk Osmanlı ve Ermeni motiflerinden etkilendiğini söyledi.