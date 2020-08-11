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11.08.2020 - 12:01 |

Alyssa Milano: Corona virüs yüzünden saçlarım dökülüyor

ABD'li oyuncu Alyssa Milano, corona virüsün bugüne kadar pek rastlanmayan bir etkisini takipçileriyle paylaştı. Milano yayınladığı videoda, "Corona virüs yüzünden saçlarım avuç avuç dökülüyor" açıklamasında bulundu.

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Alyssa Milano paylaştığı videoda, "Herkese merhaba. Size Covid-19'un bir sonucu olarak, saçlarımın ne kadar çok döküldüğünü göstermek istedim" dedi.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI 

Duştan yeni çıkmış olan Milano, elindeki mavi fırçayla ıslak saçlarını taramaya başladı. Sonra da "Bir fırçalamayla kaybettiğim saçlarım" diyerek fırçanın tellerine dolanan saçlarını gösterdi. Ünlü oyuncu takipçilerini maske takmaları konusunda da uyardı.

Milano, hastalık semptomlarını ilk olarak geçtiğimiz nisan ayında göstermeye başladığını anlattı. Daha sonra yapılan antikor testinin sonucunun da pozitif çıktığını belirtti. Alyssa Milano, 5 gün önce yaptığı bir Instagram paylaşımında da ne kadar hasta olduğunu anlatmıştı. Milano, fotoğrafın nisan ayında çekildiğini belirterek "İki haftadır hastaydım. Daha önce hiç bu tür bir hastalık görmedim. Her yerim ağrıyor. Koku duyusu kayboldu. Sanki göğsümün üzerine bir fil oturmuş gibi, nefes alamıyorum" yazmıştı.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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