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26.02.2020 - 07:00 |

‘Amaç farkındalık yaratmak’

Sanatta Engel Yok Derneği, Pera Müzesi’nde verilen özel bir davetle açıldı. Pınar Altuğ’un sunuculuğunu yaptığı gecede, ENBE orkestrası eserleriyle etkinliğe renk kattı.

‘Amaç farkındalık yaratmak’

Sanatta Engel Yok Derneği, Pera Müzesi’nde verilen özel bir davetle açıldı. Pınar Altuğ’un sunuculuğunu yaptığı gecede, ENBE orkestrası eserleriyle etkinliğe renk kattı. Dernek başkanı ve ressam Yasemin Gülderen Zanbak, “Engelli bireylerin hayatında farkındalık oluşturmak için kurduğumuz dernekte, sanatın her dalını kapsayan, ücretsiz içerikler bulunuyor. Amacımız, bir parça da olsa onların yaşamlarında farklılık yaratmak” dedi.

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