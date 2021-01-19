American Ultra filmi konusu nedir? American Ultra oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

American Ultra filminin yönetmenliği Nima Nourizadeh yaptı ve senaryosunu da Max Landis kaleme aldı. Oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken American Ultra filmi 2015 yılından bu yana güncelliğini koruyarak büyük beğeniye yol açıyor. Amrican Ultra filmi oyuncu kadrosu haberimizde.

AMERİCAN ULTRA FİLMİ KONUSU

Mike, kız arkadaşı Phoebe ile küçük bir kasabada yaşayan, görünürde son derece umutsuz, yaşam sevincini kaybetmiş ve ayık kafayla pek dolaşmayan bir gençtir. Ancak kız arkadaşının bile bilmediği bir sırrı vardır, aslında Mike son derece iyi bir eğitimden geçmiş, ölümcül bir ajandır. Ve bu durumdan haberdar olan devlet görevlileri, Mike'ı durdurabilmek için devletin tüm imkanlarını seferber ederlerken, Mike ve Phoebe'nin hayatta kalabilmek için Mike'ın tüm yeteneklerine ihtiyaçları olacaktır.

AMERİCAN ULTRA OYUNCULARI

Jesse Eisenberg - Mike Howell

Kristen Stewart - Phoebe Larson

Topher Grace - Adrian Yates

Connie Britton - Victoria Lasseter

Walton Goggins - Laugher

John Leguizamo - Rose

Bill Pullman - Raymond Krueger

Tony Hale - Peter "Petey" Douglas

Monique Ganderton - Crane

Stuart Greer - Sheriff Bernie Watts

Lavell Crawford - Big Harold

Michael Papajohn - Otis

Nash Edgerton - Beedle