American Ultra filmi konusu nedir? American Ultra oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
American Ultra filmi, beyazperdenin ardından televizyon erkanlarında film severlerle buluşuyor. 2015 yılında çekilen ABD yapımı filmin başrollerinde Jesse Eisenberg, Kristen Stewart yer alıyor. Aksiyon komedi türünde filmdir. İşte, American Ultra filmi detayları...
American Ultra filminin yönetmenliği Nima Nourizadeh yaptı ve senaryosunu da Max Landis kaleme aldı. Oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken American Ultra filmi 2015 yılından bu yana güncelliğini koruyarak büyük beğeniye yol açıyor. Amrican Ultra filmi oyuncu kadrosu haberimizde.
AMERİCAN ULTRA FİLMİ KONUSU
Mike, kız arkadaşı Phoebe ile küçük bir kasabada yaşayan, görünürde son derece umutsuz, yaşam sevincini kaybetmiş ve ayık kafayla pek dolaşmayan bir gençtir. Ancak kız arkadaşının bile bilmediği bir sırrı vardır, aslında Mike son derece iyi bir eğitimden geçmiş, ölümcül bir ajandır. Ve bu durumdan haberdar olan devlet görevlileri, Mike'ı durdurabilmek için devletin tüm imkanlarını seferber ederlerken, Mike ve Phoebe'nin hayatta kalabilmek için Mike'ın tüm yeteneklerine ihtiyaçları olacaktır.
AMERİCAN ULTRA OYUNCULARI
Jesse Eisenberg - Mike Howell
Kristen Stewart - Phoebe Larson
Topher Grace - Adrian Yates
Connie Britton - Victoria Lasseter
Walton Goggins - Laugher
John Leguizamo - Rose
Bill Pullman - Raymond Krueger
Tony Hale - Peter "Petey" Douglas
Monique Ganderton - Crane
Stuart Greer - Sheriff Bernie Watts
Lavell Crawford - Big Harold
Michael Papajohn - Otis
Nash Edgerton - Beedle