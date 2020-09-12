Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında tansiyon yükseldi

Brad Pitt, geçtiğimiz ay Alman model Nicole Poturalski (27) ile yeni bir aşka yelken açtı. Pitt’in, Fransa’dan Jolie ile birlikte aldıkları şatoya sevgilisiyle gitmesi tansiyonu yükseltti.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; altı çocuğu olan Jolie ve Pitt, aile terapistine gitmeyi kesti.