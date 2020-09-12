12.09.2020 - 16:24 |
Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında tansiyon yükseldi
Oscar ödüllü aktör Brad Pitt (56) ile dört yıldır boşanma sürecinde olduğu Angelina Jolie (45) velayet krizi yaşıyordu. İkili, krizi aşmak için aile terapistine gidiyordu.
Brad Pitt, geçtiğimiz ay Alman model Nicole Poturalski (27) ile yeni bir aşka yelken açtı. Pitt’in, Fransa’dan Jolie ile birlikte aldıkları şatoya sevgilisiyle gitmesi tansiyonu yükseltti.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; altı çocuğu olan Jolie ve Pitt, aile terapistine gitmeyi kesti.