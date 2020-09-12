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HaberlerMagazin Haberleri Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında tansiyon yükseldi
12.09.2020 - 16:24 |

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında tansiyon yükseldi

Oscar ödüllü aktör Brad Pitt (56) ile dört yıldır boşanma sürecinde olduğu Angelina Jolie (45) velayet krizi yaşıyordu. İkili, krizi aşmak için aile terapistine gidiyordu.

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında tansiyon yükseldi
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Brad Pitt, geçtiğimiz ay Alman model Nicole Poturalski (27) ile yeni bir aşka yelken açtı. Pitt’in, Fransa’dan Jolie ile birlikte aldıkları şatoya sevgilisiyle gitmesi tansiyonu yükseltti.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; altı çocuğu olan Jolie ve Pitt, aile terapistine gitmeyi kesti.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları:
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