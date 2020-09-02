Anlamlı destek

Aralarında Cüneyt Arkın, Burcu Kara, Zeyno Gönenç, Seray Sever, Emre Üçtepe ve Ümit Erdim’in de yer aldığı birçok isim, son dönemde artan orman yangınlarına kayıtsız kalmadı. Orman Genel Müdürlüğü’nün farkındalık projesine destek olan ünlüler, çektiği video’larla insanları orman yangınlarına karşı uyardı.