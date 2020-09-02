02.09.2020 - 07:00 |
Anlamlı destek
Aralarında Cüneyt Arkın, Burcu Kara, Zeyno Gönenç, Seray Sever, Emre Üçtepe ve Ümit Erdim’in de yer aldığı birçok isim, son dönemde artan orman yangınlarına kayıtsız kalmadı.
Aralarında Cüneyt Arkın, Burcu Kara, Zeyno Gönenç, Seray Sever, Emre Üçtepe ve Ümit Erdim’in de yer aldığı birçok isim, son dönemde artan orman yangınlarına kayıtsız kalmadı. Orman Genel Müdürlüğü’nün farkındalık projesine destek olan ünlüler, çektiği video’larla insanları orman yangınlarına karşı uyardı.
Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.