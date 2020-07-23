Anlamlı gün...

Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Çocuk Yazını ödülü, bu sene Doç. Dr. Ebru Güzel ve Dr. Esra Uslu tarafından paylaşıldı. En son Yalvaç Ural’ın ‘Sümer Hayvan Masalları/Yabanöküzü Boynuzlu Tilki’ kitabının ardından, Güzel’in ‘Eşikteki Çocuk #tween’ kitabının ödüle layık görülmesi iki ismi bir araya getirdi. Güzel, eserinde ailelere sosyal medya uyarısı yaptı.