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03.10.2020 - 07:00 |

Anlamlı hediye

Burcu Esmersoy, yaş gününde hediye edilen doğduğu gün çıkan Milliyet gazetesini, çerçeveletip duvarına asacağını söyledi

Anlamlı hediye
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Burcu Esmersoy’a yaş gününde moda danışmanı Aysun Kaba, doğduğu günkü Milliyet gazetesini hediye etti. 2 Ekim 1976 tarihli gazeteyi Instagram’dan paylaşan sunucu, “Ne kadar güzel bir hediye!” notunu düştü. Esmersoy, “Çok hoşuma gitti. Çerçeveletip duvarıma asacağım” diye konuştu.

“Aldığım en güzel hediyelerden biri” diyen sunucu, “Arkadaşım harika ve ince düşünmüş. Ben de görünce çok mutlu oldum. Bence insanlar özel günlerde, ‘Ne alacağım diye?’ düşüneceğine, sevdiklerine böyle hoş ve anlamlı sürprizler yapabilir. Unutamayacağım bir şey oldu” açıklamasını yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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