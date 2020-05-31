Anlamlı ziyaret

İstanbul Üniversitesi ve Çapa Tıp Fakültesi’ne binlerce maske hediye eden iş insanı, Doçent Doktor Barış Aydil, Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak’ı makamlarında ziyaret etti. Akkuş, pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık personeline teşekkürlerini sunarak, tüm imkanlarıyla yardımcı olmak istediğini iletti.