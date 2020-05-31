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31.05.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Anlamlı ziyaret

A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, geçtiğimiz günlerde Global Mask markasıyla Türkiye’nin en büyük maske fabrikasını açmıştı.

Anlamlı ziyaret
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İstanbul Üniversitesi ve Çapa Tıp Fakültesi’ne binlerce maske hediye eden iş insanı, Doçent Doktor Barış Aydil, Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak’ı makamlarında ziyaret etti. Akkuş, pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık personeline teşekkürlerini sunarak, tüm imkanlarıyla yardımcı olmak istediğini iletti. 

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