Anlamlı ziyaret

Yaşamını İsviçre-Türkiye arasında sürdüren ve her fırsatta kendini hem yazar hem çizer olarak tanıtan Aslıhan Dağıstanlı Aysev, önceki gün Cenevre’de gerçekleşen Birleşmiş Milletler’de bir resim sergisine katıldı. Siyaset ve diplomasi dünyasının pek çok seçkin isminin bir araya geldiği ve tek Türk sanatçı olarak Aysev’in yer aldığı sergide, Şafak Pavey ile İsviçre Türk Derneği Başkanı İnci De Boccard de vardı. Üç dostun buluştuğu günde, sanatçının kısa bir süre önce çıkan ‘Cesur Kızlara Yolculuk’ kitabı sohbetin bir başka konusu oldu.