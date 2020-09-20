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20.09.2020 - 17:47 |

Anne kız alışveriş turunda

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Burcu Şendir, geride bıraktığımız gün kızı Duru Karabacak ile birlikte geldiği İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Anne kız alışveriş turunda
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Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptıkları sırada muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Burcu Şenidr ve kızı Duru'nun, kız kardeş gibi gözükmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraf sonrası alışveriş turlarını da tamamlamış olan Şendir ve kızı Duru araçlarının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.

Anne kız alışveriş turunda

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