Anne kız alışveriş turunda

Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptıkları sırada muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Burcu Şenidr ve kızı Duru'nun, kız kardeş gibi gözükmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraf sonrası alışveriş turlarını da tamamlamış olan Şendir ve kızı Duru araçlarının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.