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09.06.2020 - 07:00 |

Arabada konser keyfi

Şarkıcılar, bu yaz İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı’da hayranlarının karşısına çıkacak. 26-27 Haziran’da başlayacak arabalı konser serisinin ilk ismi, Kenan Doğulu olacak

Arabada konser keyfi
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Her sene Harbiye Açıkhava’da binlerce kişinin önüne çıkan şarkıcılar, bu yaz Türkiye’de bir ilk olarak Kerki Solfej’in düzenleyeceği arabalı konserlerde performanslarını sergileyecek. 26-27 Haziran’da Kenan Doğulu’yla başlayacak organizasyonda, daha sonra Sertab Erener, Mabel Matiz, Duman ve Levent Yüksel gibi isimler sahne alacak.

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı’da bin 400 araç kapasiteli etkinliklerde, otomobiller girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilecek. Daha sonra sosyal izolasyon sağlanacak. Bir otomobilde en fazla üç kişi olacak. Cip gibi yüksek araçlar ise alana alınmayacak. Seyirciler, tuvalet ihtiyacı dışında araçlarından inemeyecekler.

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