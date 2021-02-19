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HaberlerMagazin Haberleri ‘Araç kullanamıyorum’
19.02.2021 - 07:00 |

‘Araç kullanamıyorum’

Demi Lovato, 2018’de aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle kalp krizi ve felç geçirdiğini anlattı.

‘Araç kullanamıyorum’
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Demi Lovato, 2018’de aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle kalp krizi ve felç geçirdiğini anlattı. 28 yaşındaki şarkıcı, 23 Mart’ta YouTube’da yayınlanacak ‘Demi Lovato: Dancing With The Devil’ (Demi Lovato: Şeytanla Dans) belgeselinde bilinci kapalı şekilde Los Angeles’taki evinde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığını ve doktorlarının ölüme çok yaklaştığını söylediğini belirtti. Lovato, “Beyin hasarı aldım ve bugün hâlâ bunun etkileriyle uğraşıyorum. Üç kez felç ve kalp krizi geçirdim. Araç kullanamıyorum çünkü görüşümde kör noktalar var. Uzun süre okumakta gerçekten zorlandım” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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