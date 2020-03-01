Alişan, sınır kapısının açılmasından sonra mültecilerin karşılaştığı duruma tepki gösterdi. Şarkıcı, göçmenlere gaz bombası atılıp, saldırılmasına, “Biz yıllarca milyonları kucakladık. Kapıları açtık, avuç kadar insanı içeriye almamak için neredeyse üzerlerine kurşun atacaklar. Sizin insan kriteriniz sadece kendi ırkınız mı? Dininizden, ırkınızdan ve renginizden olmayanlar insan değil mi? Biz yaratılanı Yaradan’dan ötürü seviyoruz ama siz? İşte aramızdaki fark bu” diye yazdı.