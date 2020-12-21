Arıza 16. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Arıza 15. bölüm...

Show'un oyuncuları ve konusuyla dikkat çeken dizisi Arıza 15. bölüm ekrana geldi. Son bölümün ardından 16. yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. Genç oyuncuların yanı sıra usta isimleri de bünyesinde barındıran Arıza dizisinin son bölümünde neler oldu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza apar topar Halide’yi hastaneye yetiştirir. Haberi alan Haşmet, kızına bir şey olursa kimseyi sağ koymayacağını söyler. Burak ise Ali Rıza’dan önce Numan’a ulaşmak ister ama başarılı olamaz çünkü Ali Rıza, Numan’ı yakalamış ve öldürmüştür. Oğlundan bir türlü haber alamayan Fuat ise konsorsiyumu toplar, Haşmet’le Ali Rıza’nın oğlunu öldürmüş olabileceğini söyler. Ali Rıza ise toplantıya gelir ve Burak’ı Fuat’ın önüne atar çünkü Burak yaptığı her şeyi itiraf etmiştir. Bunun üzerine konsorsiyum Burak’ı idama mahkûm eder. Fuat oğlunu bu ölümden kurtarmak için bir plan yapar fakat plana sürpriz bir şekilde Ali Rıza dâhil olur.

ARIZA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Sevilen dizi son bölümüyle yine nefesleri kesti. Merakla beklenen 16. yeni bölümü ise henüz ekrana gelmedi.