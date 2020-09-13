Arıza dizisi konusu nedir? Arıza dizisi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Arıza dizisi 1. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Arıza dizisi ilk bölümde mert bir taksici olan Ali Rıza'nın yolı bir gün yer altı dünyasının karanlık simalarından birinin kızı olan Halide ile yollarının kesişmesi ile değişecek. Ali Rıza'nın taksisinden Halide'yi almak isteyen Burak Ersoylu beklemediği bir kafa darbesi ile yere yığılacak ve olay bu andan itibaren bir andan farklı bir hale bürünecektir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı Arıza dizisi bu akşam 1. bölümü ile ekrana gelecek.

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza;bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş (Ali Rıza Altay)

Ayça Ayşin Turan (Halide Gürkan)

Ahmet Mümtaz Taylan (Haşmet Gürkan)

Olgun Toker (Burak Ersoylu)

Levent Can (Fuat Ersoylu)

Murat Daltaban (Muzaffer Cura)

Dilara Aksüyek (Füsüun Yılmaz)

Cavit Çetin Güner (Murat Ersoylu)

Ali Rıza Kubilay (Mithat Tekinoğlu)

Yağız Can Konyalı (Mert Altay)

Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Kırbaş)

Hazal Benli (Derya Tekinoğlu)

Yeşim Salkım (Melek Tekinoğlu)

Yeşim Gül (Rukiye Altay)