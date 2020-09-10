Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan öldü iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ve Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Light Selami karakterleri ile vatandaşların hafızalarında yer edinen Özgür Ozan'ın öldüğü iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Birçok kullancı sosyal medyayada yer alan iddiaların ardından arama motoru üzerinden araştırmalara başladı. Ortaya atılan iddiaların söylentiden öteye olmadığı ortaya çıktı.

ÖZGÜR OZAN ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından Özgür Ozan'ın öldüğü iddiaları araştırma konusu olmaya devam ederken Özgür Ozan öldü iddialarının söylentiden ibaret olduğu ortaya çıktı.

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hale geldi. Halen Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan evli ve iki çocuk babasıdır.

Tiyatro oyunları

Azizname: Aziz Nesin - Tiyatro Seyirlik - 2006

Muammer Muammer

Videoyu Oynat

Kaç Baba Kaç

Hayvan Çiftliği

OthelloTılsım

Çil Horoz

Özgürlüğün Bedeli: Emmanuel Robles - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1986

Savaş Oyunu: Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

Pırtlatan Bal: Aziz Nesin