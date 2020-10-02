Arka Sokaklar izle Kanal D canlı yayın | Arka Sokaklar oyuncuları kimler? İşte yeni bölüm fragmanı

Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Arka Sokaklar dizisi 20:00'da Kanal D'de yayına giriyor. 31 Temmuz 2006 Yılında ilk bölümüyle ekrana gelen Arka Sokak dizisi 2020 yılında da yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Arka Sokaklar bu akşam 559. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte Arka Sokaklar - Kanal D canlı yayın izleme linki ve dizinin oyuncu kadrosu...

ARKA SOKAKLAR İZLE - KANAL D CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba),

Şevket Çoruh (Mesut),

Özgür Ozan (Hüsnü),

İlker İnanoğlu (Engin),

Oya Okar (Selin),

Alp Korkmaz (Ali),

Ozan Çobanoğlu (Hakan),

Merve Oflaz (Bahar),

Nazlı Tosunoğlu (Nazike),

Yiğitcan Ergin (Cemal),

Ela Yörüklü (Ezgi),

Hülya Kalebayır Çelik (Ayla),

Tunç Oğuz (Arda),

Yüsra Geyik (Zeliha),

Onur Bay (Tekin),

Kerimhan Duman (Tunç),

Ecem öz (Şule),

Elvan Dişli (Pınar),

Efe Günay (Haydarberk),

Ada Baykan (Zeyno Bebek),

Garip Kont

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.