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30.10.2020 - 14:13 |

Arka Sokaklar yeni bölümde ortalık karışıyor! Arka Sokaklar 563. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar yeni bölümde Mesut'un Tunç'u kaçırması ortalığı karıştırıyor. İşte Arka Sokaklar 563. bölüm fragmanı ve yeni bölüm detayları...

Arka Sokaklar yeni bölümde ortalık karışıyor! Arka Sokaklar 563. bölüm fragmanı
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Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi Arka Sokakla bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Ekip yine zorlu bir görevde. Mesut'un Tunç'u kaçırması ise ortalığı karıştırıyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut, Tunç’u hapisten kaçırmak için kendince bir yol bulmuş, Tunç’un cezaevinden ambulansla sevkine sebep olmuştur. Yolda ambulansın yolunu kesip Tunç’u ve Eşref’i alıp kayıplara karışır. Ekibimiz her yerde onları aramaya başlar; fakat, hiç bir iz yoktur. Tunç’u elinden kaçıran Özcan daha da agresifleşir. Rıza baba ve ekibin yanı sıra Coşkun da Mesutların peşindedir. Mesut sırra kadem basmıştır. Engin ve Hüsnü nereye saklanmış olabileceklerini tahmin edip onları bulurlar. Bu arada ekibimiz de izleri takip edip yeraltı karakoluna ulaşır. Gizlice ekibi takip eden Coşkun ve adamları Mesutlara ulaşır ve çatışma başlar.

ARKA SOKAKLAR 563. BÖLÜM FRAGMANI

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