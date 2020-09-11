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HaberlerMagazin Haberleri Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 15. sezon ilk bölüm bu akşam mı ekrana gelecek?
11.09.2020 - 18:04 |

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 15. sezon ilk bölüm bu akşam mı ekrana gelecek?

Kanal D ekranında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar 15. sezon ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bu akşam Kanal D yayın akışında yer alan Arka Sokaklar dizisi tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin takipçileri Arka Sokaklar yeni sezon ne zman başlayacak sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanları ve başlangıç tarihi...

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 15. sezon ilk bölüm bu akşam mı ekrana gelecek?
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Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 15. sezon ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar dizinin 14 sezonunda yer alan isimler olduğu gibi sadece bir iki sezon dizide yer alan isimlerde oldu. Kanal D ekranında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın 15. sezon fragmanları yayınlandı. Kanal D yayın akışında yer alan Arka Sokaklar dizisi bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Peki Arka Sokaklar 15. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR 15. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Arka Sokaklar 15. sezon ilk bölümü ile 18 Eylül Cuma akşamı Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.

ARKA SOKAKLAR 15. SEZON FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 15. SEZON ÖZEL FRAGMANI

Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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