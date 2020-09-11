Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 15. sezon ilk bölüm bu akşam mı ekrana gelecek?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 15. sezon ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar dizinin 14 sezonunda yer alan isimler olduğu gibi sadece bir iki sezon dizide yer alan isimlerde oldu. Kanal D ekranında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın 15. sezon fragmanları yayınlandı. Kanal D yayın akışında yer alan Arka Sokaklar dizisi bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Peki Arka Sokaklar 15. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR 15. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Arka Sokaklar 15. sezon ilk bölümü ile 18 Eylül Cuma akşamı Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.

ARKA SOKAKLAR 15. SEZON FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 15. SEZON ÖZEL FRAGMANI