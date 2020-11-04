‘Artık milyonlarca koruyucun var’

İzmir depreminden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından sağ kurtarılan mucize bebek Ayda, ünlü isimleri sevinç gözyaşına boğdu. Minik kızın okul öncesi ve ilköğretim masraflarını üstlenmek isteyen Sinan Akçıl, “Babasıyla görüşmek için haber bekliyorum. Herkes elinden geleni yapmalı... Senin milyonlarca koruyucun var artık Türkiye’de... Sana kurban olurum Ayda” diyerek, duygularını paylaştı.











Bir gün önce kurtulan Elif ve Ayda’nın enkazdan çıkarılma anlarını yayınlayan Fahriye Evcen, “Size sarılmak istiyorum. O elleri sımsıkı tutan minicik ellerinizden öperim. Kurtarma ekiplerine teşekkürler. Hakkınız nasıl ödenir?” dedi. Ajda Pekkan, “Böyle güzel gözlü, hayata umutla bakan, gülümseyen güçlü bir çocuk daha önce görmedim. Dualarımıza karşılık umutlarımıza ışık oldun sen. Hoş geldin güzel Ayda” açıklamasını yaptı.











Deniz Seki: Bir değil binlerce şükür. Bugün umudumuz senin gülen yüzün oldu. Aramıza tekrar hoş geldin güzel kızım Ayda...



Burcu Kara: Bir mucizedir hayat. Tam bitti derken yeniden başlayan. Yeter ki inan. Hoş geldin Ayda...



Bengü: Ayda hoş geldin. Allah’ım sen ne büyüksün... Tüm arama kurtarma ekipleri, hepimizin hakkı size helal olsun.



Pelin Akil: 91 saat sonunda... Aç, susuz, hareketsiz ve soğuk. Bebeklerimiz, biraz az yedikleri zaman, “Acaba aç mı kaldı?” diye endişe ediyoruz. Allah’ım ne büyüksün ne kudretlisin!



Esra Erol: Ayda’m sizler direnişin, mucizenin adısınız.



Acun Ilıcalı: Umut oldukça hayat güzeldir. Bu günler geçecek, atlatacağız. Yaralarımızı hep birlikte saraca-ğız. Elif ve Ayda’yı Allah bize bağışladı. Yaşadığım mutluluğun tarifi yok.



Eda Ece: Can kurtaran kahramanların hepsine saygılar. Sizleri gözümüz yaşlı izliyoruz. Ellerimiz kopana kadar gönülden alkışlıyoruz.



Derin Mermerci: Ayda mucizesi... Allah tüm kurtarma ekiplerinden razı olsun.





