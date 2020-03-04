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04.03.2020 - 10:27 | | DHA

Arzum Onan: Zor zamanlarım oldu!

Yaklaşık 14 yıl önce oyunculuk kariyerini noktalayıp, heykel sanatına yönelen Arzum Onan, Antalya'da açtığı sergisinde yaşadığı zorlukları anlattı.

Arzum Onan: Zor zamanlarım oldu!

Antalya'da kendi yaptığı heykellerin yer aldığı 'Kadın' adlı sergisinin açılışında konuşan Arzum Onan, bir kadın sanatseverin, kadın olarak korkularının ve yaşadığı zorlukların neler olduğunu sorması üzerine şöyle dedi:

"Kadın olup da bir zorluk yaşamayan sanırım yoktur. Zorlu zamanlarım oldu, hava karardığında kitapları göğsüme bastırarak koşa koşa eve gitmek, minibüsten gideceğim yere varmadan inmek durumunda kaldığım anlar oldu. Bir sürü örnek sıralayabilirim. Bunu heykellerimle anlatmaya çalışıyorum. Güçlüyüz, hak ve özgürlükler kimsenin lütfu değil. Bir araya gelindiğinde her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Çok yol var ve bu nedenle umut çok önemli. Bir şekilde de yaptıklarımla bunu anlatmaya çalışıyorum."

Arzum Onan: Zor zamanlarım oldu

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