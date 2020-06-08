08.06.2020 - 07:00 |
Aşıklar buluştu
Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in başrolünü paylaştığı ‘Çatı Katı Aşk’ın oyuncuları fotoğraf çekiminde bir araya geldi.
Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in başrolünü paylaştığı ‘Çatı Katı Aşk’ın oyuncuları fotoğraf çekiminde bir araya geldi. Uyumlarıyla dikkat çeken oyuncular, yaz ekranına damga vuracaklarının sinyalini şimdiden verdi. Kanal D’de yayınlanacak projeyi Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Barış Yöş oturuyor.