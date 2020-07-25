‘Aşk kadını değilim’

Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna, “Ben hayatımdan mutluyum. Kalbim hep açık. Sevgi dolu bir insanım. Yeni kişilerle tanışmayı, arkadaşlarımı ve dostlarımı seviyorum” yanıtını verdi.