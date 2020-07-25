25.07.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY
‘Aşk kadını değilim’
Defne Samyeli, aşk kadını olmadığını söyledi.
Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna, “Ben hayatımdan mutluyum. Kalbim hep açık. Sevgi dolu bir insanım. Yeni kişilerle tanışmayı, arkadaşlarımı ve dostlarımı seviyorum” yanıtını verdi.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.