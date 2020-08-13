Aşk tam gaz!

ABD’li şarkıcı Ariana Grande ve Dalton Gomez aşkı tam gaz devam ediyor. Genç yıldızın, emlakçı sevgilisiyle çok mutlu olduğu konuşuluyor. İkilinin yakın çevresi, “Dalton, onun şöhretinin ve parasının peşinde değil ancak bir rüyayı yaşıyor” dedi. Çiftin ilişkisinin, Grande’nin kendisine doğum günü hediyesi

olarak 13.7 milyon dolar’a (100 milyar 421 bin TL) malikane almasıyla başladığı tahmin ediliyor.