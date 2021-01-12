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12.01.2021 - 07:00 |

Damla Uğurtürk'ten Yılmaz Erdoğan açıklaması

Damla Uğurtürk, bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Yılmaz Erdoğan hakkında Instagram’dan açıklama yaptı.

Damla Uğurtürk'ten Yılmaz Erdoğan açıklaması
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Kendisinden 19 yaş büyük Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddia edilen Damla Uğurtürk sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan sunucu, “Haberler doğru değil. Kamuoyunu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz, onlara da aynı ilgi göstermeniz dileğiyle... Sevgiler” diye yazdı.

Damla Uğurtürkten Yılmaz Erdoğan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, “Bırakmam Seni” kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park’ta “Ödül Senin” gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Uğurtürk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırlamıştı.

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Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı panik oldu: Kaybol!

Damla Uğurtürkten Yılmaz Erdoğan açıklaması

NE OLMUŞTU?

Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz cuma günü Etiler’deydi. Ünlü oyuncu, genç bir kadınla ara sokaklarda yürürken objektife yansımıştı. Aniden karşılarına çıkan muhabirler, ikiliyi panikletmişti. Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı birbirinden hemen uzaklaşmıştı.

Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabiri “Tamam kaybol!” diyerek terslemişti. Çok sinirlenen oyuncu, adımlarını hızlandırarak oradan uzaklaştı. Erdoğan, muhabirler tarafından takip edilmediklerinden emin olmak için de sık sık arkasını kontrol etti.

Bu yaşananların ardından usta ismin yanındaki maskeli genç kadının spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Damla Uğurtürkten Yılmaz Erdoğan açıklaması

 

 

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