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10.01.2021 - 12:26 |

Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı panik oldu: Kaybol!

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, genç bir kadınla Etiler’de görüntülendi. 53 yaşındaki Erdoğan, soru soran muhabire çok sinirlendi.

Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı panik oldu: Kaybol!
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Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü Etiler’deydi. Ünlü oyuncu, genç bir kadınla ara sokaklarda yürürken objektife yansıdı. Aniden karşılarına çıkan muhabirler, ikiliyi panikletti. Erdoğan ve arkadaşı birbirinden hemen uzaklaştı.

“TAMAM KAYBOL!”

Erdoğan, soru soran muhabiri “Tamam kaybol!” diyerek tersledi. Çok sinirlenen oyuncu, adımlarını hızlandırarak uzaklaştı. Erdoğan, muhabirler tarafından takip edilmediklerinden emin olmak için de sık sık arkasını kontrol etti.

Yılmaz Erdoğan, objektifleri görünce arkadaşından uzaklaştı. Gazetecilerin gittiğini sanan Yılmaz Erdoğan, birkaç dakika sonra arkadaşıyla yürüyüşüne devam etti.

Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı panik oldu: Kaybol

İKİ EVLİLİK YAPTI

1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalan Erdoğan'ın bu birlikteliğinden Berfin adında bir kızı olmuştu. 2006 yılında da Belçim Bilgin ile dünyaevine giren usta oyuncu, 2018 yılında boşanmıştı. Çiftin Rodin adında bir oğulları var.

10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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