Aşkın gösterişli hali

14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel aşk temalı ‘Loveland’ isimli alışveriş ve eğlence festivali, Ortaköy Feriye’de düzenlendi. Yeşim Yılmaz’ın organizasyonunu üstlendiği etkinlikte, Allegra Levi, Burcu Şendir, Özge Ulusoy, Neslihan Kozanoğlu, Tuğba Tuğçe Peksayar, Müge Arnas, Elif Edes Tapan ve Burcu Ziyal yer aldı. Organizasyonda, kozmetikten giyime, tekstilden aksesuara, takıdan mücevhere, antikadan çiçeğe kadar yüzlerce markanın yeni sezon ürünleri, katılımcılarla buluştu. Alışveriş festivali, Doğuş Çabakçor’un DJ performansıyla sona erdi.