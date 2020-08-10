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10.08.2020 - 07:00 |

Aşkın ilk fotoğrafı

İsmail Hacıoğlu, aşk yaşamaya başladığı ‘Çocuk’ dizisindeki partneri Merve Çağıran’la, ilk fotoğrafını Instagram’dan paylaştı

Aşkın ilk fotoğrafı
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İsmail Hacıoğlu, aşk yaşamaya başladığı ‘Çocuk’ dizisindeki partneri Merve Çağıran’la, ilk fotoğrafını Instagram’dan paylaştı. Oyuncu, sevgilisine piyano çaldığı kareye, “10 üzerinden 12... Siyah-beyaz” notunu düşerek, kalp emojisi koydu.

Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.
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Cadde Yazarları

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