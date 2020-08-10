10.08.2020 - 07:00 |
Aşkın ilk fotoğrafı
İsmail Hacıoğlu, aşk yaşamaya başladığı ‘Çocuk’ dizisindeki partneri Merve Çağıran’la, ilk fotoğrafını Instagram’dan paylaştı
İsmail Hacıoğlu, aşk yaşamaya başladığı ‘Çocuk’ dizisindeki partneri Merve Çağıran’la, ilk fotoğrafını Instagram’dan paylaştı. Oyuncu, sevgilisine piyano çaldığı kareye, “10 üzerinden 12... Siyah-beyaz” notunu düşerek, kalp emojisi koydu.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.