09.11.2020 - 07:00 |
Aşkın romantik hali
Erkin Arslan, Buray ve Evrencan Gündüz’in birlikte seslendirdikleri ‘Aşk Ne Güzel Şey’ şarkısı, müzikseverlerle buluştu.
Erkin Arslan, Buray ve Evrencan Gündüz’in birlikte seslendirdikleri ‘Aşk Ne Güzel Şey’ şarkısı, müzikseverlerle buluştu. Üçlü, güz mevsiminin melankolik ruhunun aksine kasımda yaşanan aşkların en romantik halini dinleyenlere naif bir dille aktarıyor.
Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.