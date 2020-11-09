Aşkın romantik hali

Erkin Arslan, Buray ve Evrencan Gündüz’in birlikte seslendirdikleri ‘Aşk Ne Güzel Şey’ şarkısı, müzikseverlerle buluştu. Üçlü, güz mevsiminin melankolik ruhunun aksine kasımda yaşanan aşkların en romantik halini dinleyenlere naif bir dille aktarıyor.