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Haberler Magazin Haberleri Aslı Turanlı: Yakında tiyatro oyunum başlayacak
16.10.2020 - 13:32 |

Aslı Turanlı: Yakında tiyatro oyunum başlayacak

Oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Aslı Turanlı: Yakında tiyatro oyunum başlayacak
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Yakın bir dostu ile birlikte Zorlu PSM'deki Tolga Güleç’in 'Sır' adlı tiyatro oyununu izlemeye gelen Aslı Turanlı, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.
"Program sunuculuğu çok güzel ve keyifli geçiyor. Aylar sonra ilk defa bir etkinliğe katılıyorum. Benim de yakın zamanda bir tiyatro oyunum başlayacak. Yabancı bir oyunun uyarlaması olacak, ismi de 'Oyunu Bozuyorum'. Aralık ayı gibi hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile objektiflere yansıyan ve ismi aşk dedikodularına karışan Turanlı, bu yöndeki sorulara cevap vermedi.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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