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15.10.2020 - 17:18 |

Aslıhan Gürbüz: Kadın çiftçiler ellerinizden öperim

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, oyunculuğa ara vererek doğal yaşamı seçti ve mutluluğu toprakta buldu. İstanbul’dan taşınarak kendine yeni bir hayat kuran Gürbüz sosyal medya hesabından üreten kadınlara seslendi.

Aslıhan Gürbüz: Kadın çiftçiler ellerinizden öperim
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Uzun saatler çekim temposundan bedensel ve ruh olarak yorulduğun dile getiren Aslıhan Gürbüz, radikal bir karar alarak İstanbul’dan taşınmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güzel oyuncu İstanbul’dan uzaklaşma sebebini sağlığına kavuşma isteği olarak dile getirmişti. Son 6 yılda 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık yaşadığını ifade eden başarılı oyuncu iyileşmek için kendisine şefkat gösterdiğini belirtmişti. Organik tarıma, meditasyon ve yogaya yönelen ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha üreten kişilere duyduğu saygıyı gösterdi.

Çilek tarlasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Gürbüz, “Eken, biçen, ilmek ilmek, emek emek tüm sevgisini toprağa veren üreten, ürettiği ile rızkını kazanan kadın çiftçiler ellerinizden öperim. Gününüz kutlu olsun” notunu ekledi.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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